Во Владимирской области после вмешательства прокуратуры сироте предоставлена квартира

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах провела проверку по обращению местной жительницы, оставшейся в малолетнем возрасте без попечения родителей, о нарушении её жилищных прав.

Установлено, что заявительница относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Между тем жилье ей предоставлено не было.

В связи с этим прокуратурой в интересах сироты в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию города Радужный обязанности по предоставлению жилого помещения.

Требования прокурора удовлетворены полностью.

В настоящее время решение суда администрацией города исполнено, заявительнице предоставлена благоустроенная квартира.

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