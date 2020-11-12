В Каменском районе Ростовской области началось строительство межпоселкового газопровода

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

12 ноября 2020, 16:45

В Каменском районе Ростовской области в рамках Плана-графика синхронизации ПАО «Газпром» и Правительства Ростовской области началось строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Гусев к хуторам Гусев и Самбуров. Общая протяженность новой системы составит 17 км. Работы должны завершиться в 2021 году.

Газопровод обеспечит возможность подключения к системе газоснабжения порядка 376 домохозяйств, 2 домов культуры, 2 школ, фельдшерско-акушерского пункта, медицинской амбулатории, трех крупных сельских предприятий, в том числе свинокомплекса и ветлечебницы.

«В сельских территориях природный газ экономически важное направление. Сельхозпроизводители получают современное экологически чистое топливо по доступной цене для своей деятельности», — отметил Владимир Ревенко генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Справка

Проект реализован в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз».

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.

Ростовская область участвует в программах газификации ПАО «Газпром» с 2005 года. Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2020 года составляет 89,2%, в том числе в городах и поселках городского типа — 97,9% и сельской местности — 70,8%.

Последние новости по теме

MIL OSI