В Марий Эл договоры технического обслуживания имеют практически все потребители газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

12 ноября 2020, 17:00

В зоне ответственности компании «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» находится более 368 тысяч единиц газоиспользующего оборудования. Договоры на ежегодное техническое обслуживание имеют 99,8% потребителей газа.

Также со всеми управляющими компаниями заключены договоры на техобслуживание общедомовых газопроводов. Для удобства абонентов работы по техническому обслуживанию газопроводов и внутриквартирного газового оборудования производятся единовременно. Такой подход позволяет добиться максимального доступа к оборудованию в домах и квартирах.

В случае отсутствия доступа в помещение для проведения техобслуживания или отказа от него газовики направляют владельцу квартиры или дома уведомления о необходимости обеспечить доступ. С начала 2020 года было направлено свыше 19 тысяч таких уведомлений. Большая часть адресатов обеспечила условия для проведения работ.

«В Марий Эл создана и эффективно действует комплексная система проведения техобслуживания газового оборудования. Она позволяет нам добиться главной цели — безопасности потребителей газа, своевременного предотвращения возможных аварийных ситуаций», — рассказал исполнительный директор «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Александр Еремин.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз».

Является единственной газораспределительной организацией на территории Республики Марий Эл, осуществляет газоснабжение более чем 261 тыс. квартир и домов, 600 промышленных предприятий, 4412 коммунально-бытовых предприятий. В эксплуатации находится 5698 км газопроводов, 510 газорегуляторных пунктов и 1152 газораспределительных шкафа.

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