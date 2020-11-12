В Россию из Испании экстрадированы граждане, один из которых обвиняется в мошенничестве на сумму более 4 млрд рублей, а другой – в незаконном обороте наркотиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испании экстрадировали в Россию Алексея Елисеева и Эгидиюса Татарунаса.

Алексей Елисеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере).

В ходе предварительного расследования установлено, что с сентября 2010 года по декабрь 2016 года на территории Санкт-Петербурга Елисеев в составе организованной группы разработал преступный план по хищению денежных средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций Союз «Стандарт-проект», Союз «Строительный ресурс», Союз «Стандарт – Изыскания». Для этих целей он задействовал акционерное общество «УК «Норд-Вест Капитал». Елисеев осуществлял общее руководство и курировал его деятельность через другого участника преступной группы.

Будучи финансистом и имея опыт работы в кредитном учреждении, он отвечал за финансовые проводки по движению похищенных денежных средств, в том числе по их выводу за рубеж. А также координировал открытие в различных кредитных учреждениях расчетных счетов организаций, оформленных на подставных лиц.

Кроме того, Елисеев разработал и лично курировал схемы по переводу денежных средств в Испанию; совместно с организатором преступной группы осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных от нелегальных источников дохода, а также осуществлял распределение преступного дохода между соучастниками.

В результате преступных действий Елисеева организациям Союз «Стандарт-проект», Союз «Строительный ресурс», Союз «Стандарт – Изыскания» причинен ущерб на общую сумму более 4 млрд 763 млн рублей.

Эгидиюс Татарунас обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, с июня по июль 2015 года в жилом помещении в г. Санкт-Петербурге Татарунас с сообщниками в целях дальнейшего сбыта осуществлял расфасовку крупных партий героина, кокаина и амфетамина. Преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

После совершения преступления они скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в розыск.

В связи с установлением их местонахождения на территории Испании Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запросы о выдаче обвиняемых, которые были удовлетворены.

Благодаря действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Королевства Испания удалось добиться выдачи обвиняемых в Российскую Федерацию.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Эгидиюс Татарунас и Алексей Елисеев будут доставлены в Москву.

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