Генпрокуратура России контролирует ситуацию, связанную с устранением нарушений законодательства в деятельности стивидорных компаний

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особом контроле находятся вопросы, связанные с деятельностью стивидорных компаний, осуществляющих перевалку угля в морских портах г. Находки – Находке и Восточном (в этих двух портах перегрузку ведут 12 организаций). Совокупный объем их производственной деятельности в среднем не превышает около 50 млн тонн в год.

Генеральной прокуратурой РФ совместно с Дальневосточной транспортной прокуратурой, начиная с 2018 г., ведется работа по понуждению стивидорных компаний привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства об охране окружающей среды, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Контролируя соблюдение ими действующего законодательства, работники Генеральной прокуратуры РФ периодически осуществляют выезды в Находкинский городской округ, проводят приемы граждан, организуют межведомственное взаимодействие. В частности, в ходе последнего выезда в конце октября 2020 г. прокуроры совместно с представителями Минтранса России, Минприроды России при участии правительства Приморского края посетили детский сад и школу, расположенные непосредственно за границами санитарно-защитных зон предприятий морского порта Находка.

В результате принимаемых мер стивидоры дополнительно приобрели системы пылеподавления, пылеулавливающие устройства, снегогенераторы, системы орошения, газоанализаторы, специализированную уборочную технику. Места хранения штабелей угля оборудованы подпорными габаритными стенками и пылеветрозащитными щитами.

По итогам реагирования Генеральной прокуратуры Российской Федерации Минтранс России внес изменения в Правила оказания услуг по перевалке грузов в морском порту, закрепив понятие «закрытой перевалки угля». Данные поправки направлены на сокращение выбросов загрязняющих веществ и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Результаты последних проверок свидетельствуют об отсутствии системных нарушений экологических прав граждан, что подтверждается результатами социально-гигиенического мониторинга и контроля состояния атмосферного воздуха, проводимых органами контроля в указанных морских портах (из 1109 отобранных проб в 2020 г. выявлено 7 превышений предельно допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ (в 2019 г. – 31)).

Несмотря на наметившуюся тенденцию к стабилизации экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в Находкинском городском округе, органами прокуратуры все же выявляются определенные нарушения. Пристального внимания требуют вопросы соблюдения стивидорными компаниями условий соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, администрацией Приморского края в целях обеспечения благоприятных условий для жизни и здоровья жителей г. Находки. Не все предприятия получили положительные заключения государственной экологической экспертизы. Отдельные компании по-прежнему не соблюдают требования экологической документации. По данным фактам принимаются меры прокурорского реагирования. Так, 3 ноября Находкинский транспортный прокурор направил в суд 2 исковых заявления, в которых потребовал от двух стивидорных компаний оснастить конвейерные ленты судопогрузочных машин и выдвижного контейнера защитными укрытиями, а также оборудовать склад очищенного угля бетонной подпорной стенкой.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации продолжается реализация комплекса мер, направленных на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду при перевалке угля в морских портах Находки.

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