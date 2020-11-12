Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, посвященное практическим аспектам страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел семинар-совещание на тему «Практические аспекты страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой».

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Сенатор обратил внимание, что продолжается проведение серии совещаний по вопросам страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой. Прошедшее совещание стало уже четвертым, на нем обсуждались вопросы агрострахования Приволжского федерального округа.

Как подчеркнул Сергей Митин, для регионов Приволжского федерального округа, в которых практически каждый год наблюдаются опасные природные явления, приводящие к потерям урожая или гибели сельхозживотных, вопрос агрострахования имеет особое значение.

По данным Национального союза агростраховщиков, по результатам сельскохозяйственного сезона 2020 г. Приволжский федеральный округ занял второе место в Российской Федерации по размеру застрахованных посевных площадей.

В целом в ПФО на условиях господдержки в текущем году застраховано 5,3 проц. посевных и посадочных площадей. Наибольший размер застрахованных площадей наблюдается в Оренбургской области, Республике Мордовия, Республике Татарстан. В округе застраховано более 21 проц. Поголовья. Этот показатель близок общероссийскому. Лидерами по размеру застрахованного поголовья в округе выступают Пензенская область, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика.

Сергей Митин отметил, что для развития сельскохозяйственного страхования важно учитывать региональную специфику организации растениеводства и плодоводства. «В этом году Поволжье в меньшей степени подвергалось влиянию катастрофических природных явлений. Например, в отличие от Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В ряде регионов отмечалось и повреждение озимых сельхозкультур, и влияние засухи. Это в очередной раз доказывает необходимость развития рыночных механизмов защиты сельхозпроизводителей посредством агрострахования», — считает парламентарий.

«Проводимая профильным Комитетом Совета Федерации работа по дальнейшему совершенствованию механизмов сельскохозяйственного страхования ведется совместно с Минсельхозом России, Национальной ассоциацией агростраховщиков, отраслевым сообществом сельхозтоваропроизводителей», — проинформировал Сергей Митин. При этом он напомнил, что на прошлой неделе, под председательством заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова, вопрос агрострахования садов и питомников в очередной раз обсуждался на площадке Министерства, чтобы уже в следующем году не допустить отсутствия механизмов рыночной защиты отечественных плодоводов.

Совет Федерации следит за развитием ситуации в рамках реализации функции парламентского контроля, подчеркнул законодатель.

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