И. Святенко: В год 75-летия Победы столичный парламент принял закон о социальной поддержке «детей войны»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в дистанционном пленарном заседании Московской городской Думы.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в дистанционном пленарном заседании Московской городской Думы.

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Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 ноября 2004 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» в связи с установлением категории жителей «дети войны», а также перечень мер социальной поддержки для указанной категории. По итогам обсуждения документ единогласно поддержан.

«Законом закрепляется категория граждан — «дети войны», к которой относятся жители Москвы, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, и определяется для них перечень мер социальной поддержки», — прокомментировала Инна Святенко.

По словам сенатора, для «детей войны» устанавливается ежемесячная городская денежная выплата за счет средств столичного бюджета, размер которой будет определяться в соответствии с законом Москвы о бюджете на соответствующий год.

Парламентарий сообщила, что документом также устанавливаются льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, право на обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно, право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.

«Предлагаемые изменения будут внесены в городской Закон № 70, который негласно называют «социальным кодексом Москвы». Принципиально важно, что впервые предусмотрено финансовое обеспечение и закреплено обязательство столичного бюджета ежегодно выделять необходимые средства. Кроме того, летом в Конституцию РФ была внесена поправка, согласно которой гражданам гарантируется индексация социальных пособий и выплат. Внесение в закон Москвы обязанности города по денежной выплате «детям войны», таким образом, автоматически предполагает обязанность по ее регулярной индексации», — отметил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

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