Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС-64#Прогресс МС-14#Союз МС-1813.11.2020 00:30

Орбиту МКС подняли на 1,1 км

В соответствии с программой полёта Международной космической станции 12 ноября 2020 года специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели плановую коррекцию её орбиты. Для этого двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к агрегатному отсеку модуля «Звезда», были в автоматическом режиме включены в 22:50 по московскому времени.

Коррекция орбиты прошла в полном соответствии с расчётными данными. Двигатели грузового корабля проработали в течение 363,5 с., в результате чего средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,1 км и составила примерно 419,35 км над поверхностью Земли. По информации службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш, в настоящий момент параметры орбиты МКС составляют:

Период обращения: 92,90 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота над поверхностью Земли: 418,42 км;

максимальная высота над поверхностью Земли: 437,95 км.

Данный маневр необходим для начального формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», запланированных на апрель следующего года. В настоящее время на борту Международной космической станции находятся три члена экипажа — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков (командир длительной экспедиции МКС-64) и Сергей Кудь-Сверчков (бортинженер МКС-64), а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс (бортинженер МКС-64).

Предыдущая коррекция орбиты Международной космической станции состоялась 7 октября 2020 года. Тогда двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14» проработали 412,9 с, а средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 1,3 км и составила примерно 418,6 км над поверхностью Земли. Космический корабль «Прогресс МС-14» находится на околоземной орбите с 25 апреля с.г. Всего за это время он провел 7 коррекций орбиты станции, включая внеплановый маневр для уклонения от возможного столкновения с «космическим мусором».

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