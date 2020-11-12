О встрече Посла Беларуси В.Рыбака с Министром торговли Турции

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

12 ноября 2020 г.



11 ноября 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктора Рыбака с Министром торговли Турции Рухсар Пекджан.

В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего развития белорусско-турецкого взаимодействия в сфере торговли и инвестиций, в том числе в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран в Анкаре в апреле 2019 г.

Стороны рассмотрели вопросы совершенствования инструментов наращивания взаимной торговли, а также ход подготовки второго Белорусско-Турецкого инвестиционного форума, запланированного на первую половину 2021 года.

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