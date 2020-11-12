Переговоры с Президентом Абхазии Асланом Бжанией

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Аслан Георгиевич, очень рад Вас видеть!

Мы в последний раз, по-моему, виделись на Параде Победы в Москве. Но сейчас есть возможность не спеша, в спокойной обстановке поговорить о том, как развивается ситуация в наших межгосударственных отношениях. К сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику. Хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один, больше 70 процентов всего экономического оборота республики – с Россией. У нас есть очень значимые направления сотрудничества, я уж не говорю про туризм, но есть и другие составляющие: сельское хозяйство, телекоммуникации. Все это должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения.

Надеюсь, что та помощь, которую российские медики оказывают республике в борьбе с пандемией, тоже является существенной. Знаю, что наши специалисты работают в красной зоне гудаутской больницы. И мобильный госпиталь там развертывается Министерством обороны, военные медики тоже работают.

Все эти и другие вопросы, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес, мы с Вами сегодня спокойно, не спеша, можем обсудить здесь, а потом – за рабочим завтраком.

Продолжение следует.

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