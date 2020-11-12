Подарки от приморских газовиков

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

12 ноября 2020, 15:40

Приморский филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» оказал благотворительную помощь подшефным детским домам в Уссурийске и Дальнереченске Приморского края.

При поддержке газовиков «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Уссурийcка приобрел теннисный стол, сетки, ракетки и мячи, а в дальнереченское учреждение закуплены пылесосы для поддержания воспитанниками чистоты в своих комнатах.

«Мы уделяем большое значение развитию физкультуры и спорта среди ребят: ежедневная утренняя зарядка, закаливание, сдача норм ГТО, — рассказывает Елена Таран, заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского дома в Уссурийске. — Дети проявили активное желание научится играть в настольный теннис, и газовики осуществили их мечту. Мы очень признательны за оказанную благотворительную помощь и ежегодную шефскую поддержку!»

«Оказание благотворительной помощи в регионах присутствия филиалов является одним из важных направлений компании, — подчеркивает Андрей Драчев, директор Приморского ЛПУМГ. — Вот уже 10 лет продолжается сотрудничество с данными детскими домами и наши работники регулярно проводят для подшефных благотворительные акции».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» образовано в 2009 году. В зоне ответственности филиала эксплуатация более 590 км магистрального газопровода СХВ и газопровода-отвода на ГРС-1 Владивостока.

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