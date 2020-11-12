После вмешательства Московской межрегиональной транспортной прокуратуры аннулированы незаконные свидетельства пилотов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку законности обучения пилотов в одном из авиационных учебных центров Тверской области, а также выдачи им Центральным МТУ Росавиации свидетельств пилотов.

Установлено, что в учебном центре ряд слушателей в отсутствие необходимой первоначальной квалификации прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка пилотов на самолёт Cessna-172 и его модификации». После обучения им выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

По результатам пройденного обучения и на основании полученных удостоверений в Центральном МТУ Росавиации гражданам неправомерно выданы свидетельства пилотов.

В этой связи Московской межрегиональной транспортной прокуратурой руководителям Центрального МТУ Росавиации и учебного центра внесены представления, по результатам рассмотрения которых 23 удостоверения о повышении квалификации и 5 свидетельств пилотов аннулированы.

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