Проект ООО «Газпром добыча Уренгой» стал победителем всероссийского конкурса «МедиаТЭК»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

12 ноября 2020, 11:40

Медиапроект телеканала «Первый Уренгойский» Службы по связям с общественностью и СМИ (ССО и СМИ) ООО «Газпром добыча Уренгой» завоевал призовое место всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ».

На финальный тур конкурса поступило в этом году рекордное количество заявок — 586 из 61 региона России. Одним из лидеров по числу проектов, по итогам региональных туров, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Ежегодно среди активных участников мероприятия — представители дочерних компаний и подразделений ПАО «Газпром».

Второй год подряд телеканал «Первый Уренгойский» занимает первое место среди пресс-служб региональных компаний ТЭК в номинации «Лучшее корпоративное СМИ». В 2020 году тележурналисты ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» представили на конкурс разнообразный тематический материал: корпоративный тележурнал, ежедневные радиовыпуски, научно-популярные и учебные фильмы, ролики и видеоконтент для инстаграма.

Корпоративное телевидение ССО и СМИ компании на протяжении трех десятилетий удерживает лидирующие позиции среди средств массовой информации округа. С внедрением цифровых технологий телеканал продолжает развиваться и рассказывать своим зрителям о становлении газовой отрасли, реализации проектов ПАО «Газпром», освоении Крайнего Севера и разработке Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Справка

ООО «Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», создано для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 эксплуатационных скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата.

На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» проводится с 2015 года. К участию в конкурсе приглашаются федеральные и региональные средства массовой информации, журналисты, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций.

Основная цель конкурса — стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

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