Р. Галушина: Открывшийся в Нарьян-Маре технопарк «Кванториум» послужит дополнительному образованию детей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии открытия детского технопарка в Ненецком автономном округе.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе поездки в регион приняла участие в открытии в Нарьян-Маре детского технопарка «Кванториум».

В торжественной церемонии участвовали губернатор округа Юрий Бездудный, председатель Собрания депутатов НАО Александр Лутовинов.

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Как отметила сенатор, технопарк создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». По ее словам, в «Кванториуме» будет осуществляться дополнительное образование для детей в возрасте от 7 до 18 лет. Ученики с помощью наставников будут разрабатывать реальные проекты на современном высокотехнологичном оборудовании, учиться работать в команде и применять полученные знания на практике.

«По всей России уже открыто больше сотни таких технопарков, и я рада, что мы теперь в их числе. Самое главное, что все занятия будут проводиться бесплатно, и более 800 юных жителей НАО ежегодно смогут стать учениками «Кванториума», — подчеркнула Римма Галушина.

Римма Галушина приняла участие в церемонии открытия детского технопарка в Ненецком автономном округе

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Римма Галушина приняла участие в церемонии открытия детского технопарка в Ненецком автономном округе

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Римма Галушина приняла участие в церемонии открытия детского технопарка в Ненецком автономном округе

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Римма Галушина приняла участие в церемонии открытия детского технопарка в Ненецком автономном округе

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Помимо учебных помещений, в технопарке оборудованы шахматная гостиная и музей. В дальнейшем на его базе будут оказываться такие услуги, как тестирование и консультирование обучающихся с целью определения их способностей, проведение тематических лекций и мастер-классов, дистанционное обучение, проведение выставок и конференций.

Вместе с представителями органов власти новые учебные площадки осмотрели и протестировали школьники Нарьян-Мара. Ребята продемонстрировали работы в области робототехники, альтернативной энергетики, лазерной гравировки, инновационных материалов, IT-технологий.

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