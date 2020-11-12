Специалистами «Газпром межрегионгаз Назрань» выявлено около 200 случаев незаконного потребления газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

12 ноября 2020, 16:50

С начала года на территории Республики Ингушетия специалисты абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» провели инвентаризацию газового оборудования абонентов, обследовали целостность пломб на приборах учета, проверили документы на соответствие количества проживающих и отапливаемой площади помещений.

В ходе проверок газовиками выявлен ряд грубейших нарушений при эксплуатации газового оборудования и приборов учета газа, а также случаи несанкционированных подключений к сети газопотребления и незаконного отбора газа.

При инвентаризации дополнительно выявлено 87 053 куб. м отапливаемой площади, 1549 единиц газовых приборов; заключено 558 договоров поставки газа с физическими лицами. Более 1308 проживающих не были ранее учтены в базе данных. 195 материалов о бездоговорном потреблении газа были переданы в правоохранительные органы.

За 2020 год общий объем доначислений правонарушителям по всем перечисленным фактам превысил свыше 15 млн рублей.

«Инвентаризация объектов газоснабжения позволит избежать спорных вопросов в расчетах за потребленный газ, касающихся начислений, и предотвратить угрозы жизни и здоровью граждан в случаях самовольной газификации, нарушения правил монтажа и эксплуатации приборов, в том числе несертифицированного газового оборудования», — комментирует первый заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Харон Цороев.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Республики Ингушетия.

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