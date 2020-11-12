Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в отраслевой сессии форума «Всемирный день качества-2020».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в отраслевой сессии «Производство органической продукции как инструмент устойчивого развития АПК» онлайн форума «Всемирный день качества-2020».

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Обращаясь к участникам Форума, сенатор отметил, что в соответствии с Указом Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» здоровье человека, качество и продолжительность его жизни находятся у государства в приоритете. При этом достижение целевых показателей напрямую связано с качеством продукции агропромышленного комплекса.

Сергей Белоусов подчеркнул, что эталоном качественной продукции сегодня является органическая продукция, выращенная без использования пестицидов, химикатов, а также гормонов роста. От поступательного развития этого сегмента сельского хозяйства зависит устойчивое развитие всего агропромышленного комплекса и будущее следующих поколений, уверен парламентарий.

Вместе с тем, указал сенатор, в отдельных субъектах Федерации до сих пор отсутствуют сертифицированные производители, а органическая отрасль не включена в приоритетные направления развития аграрного сектора.

По его словам, учитывая стремительно растущий спрос на органическую продукцию во всем мире, важно сосредоточиться на расширении географии и увеличении объемов производства органической продукции, в целях создания новых рабочих мест и экономического оздоровления субъектов Федерации. Решение, уверен законодатель, кроется в проработке комплекса условий, необходимых для повышения инвестиционной привлекательности органического сельского хозяйства как на федеральном, так и региональном уровнях.

Сергей Белоусов считает, что в ближайшее время вряд ли получится удовлетворить устойчивый запрос населения на качественное здоровое питание только за счет лишь органической продукции. «Однако, тренд на «зеленые» продукты с контролируемым уровнем добавок, которых в органике быть не может по определению, помог бы в решении этой задачи. Это еще одно важнейшее направление в пищевой индустрии, которое поможет вытеснить с рынка продукцию сомнительного качества», — подчеркнул сенатор.

«Именно «зеленая» продукция с улучшенными характеристиками может стать массовой и доступной для широкого круга потребителей, более полезной для здоровья человека, и безопасной с точки зрения влияния на окружающую среду», — заявил парламентарий.

Форум «Всемирный день качества-2020» проходит с 12 по 13 ноября в Москве и является одним из главных деловых событий России и стран СНГ. Участниками Форума стали руководители федеральных и региональных органов государственной власти, представители бизнеса, в том числе, лауреаты и дипломанты конкурса на соискание премий Правительства РФ в области качества, а также представители международных организаций.

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