Телефонный разговор с исполняющим обязанности Президента, Премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым

Source: President of Russia – Kremlin

Обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-киргизских отношений. Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в Республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов. С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем. Подчеркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии.

Затронут ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также совместное противодействие коронавирусной инфекции.

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