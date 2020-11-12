Ушёл из жизни профессор РГУФКСМиТ, выдающийся специалист в области спортивного и лечебного массажа Анатолий Бирюков

Source: Russia Ministry of Sport

12 ноября на 91 году жизни скончался доктор педагогических наук, профессор кафедры физической реабилитации, массажа и оздоровительной физической культуры им. И.М. Саркизова-Серазини Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, выдающийся специалист в области спортивного и лечебного массажа, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Анатолий Андреевич Бирюков.

«Сегодня пришла печальная новость – не стало выдающегося специалиста спортивной отрасли, одного из основоположников российской школы спортивного и лечебного массажа, профессора Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, кавалера ордена Дружбы, нашего Учителя и близкого друга Анатолия Андреевича Бирюкова, – сказал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – Это был человек огромного таланта и достоинств, у которого мне посчастливилось учиться в ГЦОЛИФКе и в дальнейшем на протяжении всех лет нашей дружбы. Анатолий Андреевич преподавал на кафедре физической реабилитации, массажа и оздоровительной физической культуры вуза более полувека. Он был требовательным, прежде всего к себе, но в то же время отзывчивым и добрым к студентам и коллегам.

Начиная с 1952 года Анатолий Андреевич работал как массажист и реабилитолог со сборными командами нашей страны, помогал спортсменам добиваться побед на самых крупных международных соревнованиях: Олимпийских играх, чемпионатах мира, Всемирных универсиадах. Его труды в области физических средств лечения, оздоровления и повышения общей работоспособности известны во всём мире.

Невозможно переоценить тот вклад, который внёс Анатолий Андреевич в развитие спортивной медицины, подготовку высококвалифицированных кадров для спортивной отрасли, научную и педагогическую сферы.

До последних дней жизни Анатолий Андреевич продолжал преподавать, консультировать, читал лекции и проводил мастер-классы. Его уход – огромная утрата для меня лично и всех, кто имел честь быть знакомым с этим поистине великим человеком. Выражаю глубочайшие соболезнования от имени Министерства спорта Российской Федерации и всего российского спортивного сообщества семье, родным, близким, друзьям, студентам и коллегам Анатолия Андреевича».

Пресс-служба Минспорта России

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