Posted on by NewsKitchen Publisher

Statement of the Chairman of the Board of the National Bank of the Republic of Belarus based on the Results of the Meeting of the Board on November 11, 2020 (Word document)

Source: National Bank of the Republic of Belarus in English

PK!������[Content_Types].xml �(��V[k�0~�?��u0ư���&��؜j�6 ����wbU�T+��K�9��PN{�e�Gsp^��N�f��H�’ ���Y�Qh)r�!a+�lп��V|Dh�6E�O��t �𱱠��W�W7�V�?b��n?��h�-��{�L�r�^�t:�0a�s����@�.�J��Րp^�p��=��6W�@��{YZ�1!�=~����� �rX`��8%! �.�0Nri�YA��8M�O�e*�>�YgR�&[��R�������_�E�[/�h�����Ɵ���C^k$3��&����5Z6�a�ka B���AI|�~�j�aX��/�O���’�94q�ZH����X���Ρ3���t���]]ݢ���_�N����a+J��|�7����PK!���N_rels/.rels �(����j�0@��ѽQ���N/c���[IL��j����4G��V4�$M��F{��p|s���{��k�(Ӑ”ȂF���bg��50��w��� �է�Yn�c0�[�=���a���”���zV%>�(Ua���I���0S0���c���̀���Iƀ��!.����ܜ0�*B��ﻴ�����X�候��,�̕tz�iW���ؤ9h�-����� 3݊JE��Wt�lZ�LB��a.��` ���v�/�r�߅� *�{������y��|��8�돤��T�ƨH`��}�J�~d���c�Ø^H�56� ��G;R�’�’�D�A�;²52����>���E����]��a��)oJ_����k����I� �H���p��WYH��I�l�f�֞�0����x�|�Jun���>����GF����g�D���`9�H��p�k�V{I��iKuJfڙ)�V�rH��O�x��XQ
s�R����Q8���רV��}5[�-f�)��s��,�҆G�D�PR�j���4��T���۠�������w���V�&R�l.[��mQ�Y�ɜX��cL��vL������~3^h��^��+mrU� A6���L��fpv�}�~.���v�Eȍ|�K���hc> �e�ۛy”rU�� ��þ��”q��st`ߝr��N�:��k���m-ŗ����݇� ��’�H��2 >��n��e:�c�����m��)�dqo�D�(�c�!(�b��祿�A��X5��w��-*s��7���_����7���[�W8#�A�~槛������t�_~m��j��n���?��?���),����_o���P�����sF_久A����@�:��4)�f>��%�:�@��Ԝy�D8m���í�h��qXN��� |”a#�F�ˡo��!���Ci}�qG=5#(���
�E�ʏ�f>�瓐2�!�a�m’��L��E���`�z�Iу�c�W������.}���ğ;wlh��ܖ���9r�8/��f+pC)ϸ�G�’�”��u��V�����
�Y0p��n’�2m#HU�(�pmՁDƢ�9�zj���)n��J1��’���`�Z��ۥ�h]g8��������_l��’�=��51n�X�H�w��>�1#O��7!��Ybn���E�ٺb
���(����δ喤�
Q�,(����]_1;��W���%�,�;_�W��y�,��?$1�6�|%�p�h�l��D1��N����N�53}��e)��
��>!�”�
�v�O�G’IC��>?ӧ���%|����N���;��_Y�o �G� �n�O�܀�m��;f��3���ř>�dy�A��Hr��2����I:�

MIL OSI