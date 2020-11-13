В. Бондарев: Детей, совершивших героический поступок, всегда отличает воспитание и чувство ответственности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в награждении в Кировской области школьника, совершившего героический поступок.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области принял участие в награждении в регионе школьника, совершившего героический поступок.

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Торжественное мероприятие состоялось в правительстве Кировской области в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», инициированного Советом Федерации.

В ходе церемонии 11-летнему жителю села Адышево Оричевского района Матвею Акимову вручена медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Школьник во время пожара спас свою четырехлетнюю сестру, вынеся ее на руках из горящего дома.

Вручая награду, Виктор Бондарев отметил, что детей, совершивших героический поступок, всегда отличает воспитание и чувство ответственности перед семьей и страной.

Виктор Бондарев принял участие в награждении в Кировской области школьника, совершившего героический поступок

Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов поблагодарил родителей и педагогов школы, в которой учится юный герой.

Директор школы Евгения Прощина рассказала, что Матвей, помимо занятий в классе, участвует в различных творческих конкурсах, занимается резьбой по дереву. В школе уделяется большое внимание патриотическому и гражданскому воспитанию.

В церемонии награждения также участвовали начальник Главного управления МЧС России по Кировской области Алексей Аникин, министр образования региона Ольга Рысева.

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