В г. Санкт-Петербурге прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в здании завода

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Красносельского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту пожара в здании завода на Петергофском шоссе.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

В случае выявления нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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