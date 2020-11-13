В г. Санкт-Петербурге прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в здании завода

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура Красносельского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту пожара в здании завода на Петергофском шоссе.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.
В случае выявления нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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