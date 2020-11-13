В Зимовниковском районе Ростовской области началось строительство межпоселкового газопровода

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

13 ноября 2020, 18:25

В Зимовниковском районе Ростовской области в рамках плана-графика синхронизации ПАО «Газпром» и Правительства Ростовской области началось строительство межпоселкового газопровода от хутора Мокрый Гашун к хуторам Поверенный, Хуторской, поселкам Донцов, Уланский, Красностепной. Общая протяженность новой системы составит 52,4 км. Работы должны завершиться в 2021 году.

Газопровод обеспечит возможность подключения к системе газоснабжения порядка 451 домохозяйств, дома культуры, 2 школ, 2 фельдшерско-акушерских пунктов, социального приюта для детей и подростков.

«Для восточных районов Ростовской области природный газ очень актуален. Он пришел сюда относительно недавно и стал вторым дыханием для сельского хозяйства, кардинально меняет жизнь селян», — отметил Владимир Ревенко генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.

Ростовская область участвует в программах газификации ПАО «Газпром» с 2005 года. Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2020 года составляет 89,2%, в том числе в городах и поселках городского типа — 97,9% и сельской местности — 70,8%.

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