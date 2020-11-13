В Кировской области прокуратура в судебном порядке защитила жилищные права сироты

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Слободская межрайонная прокуратура Кировской области провела проверку по обращению местного жителя о незаконном отказе органов местного самоуправления в предоставлении ему жилого помещения.

Установлено, что заявитель в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей и был включен в список граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет государства.

В 2003 году администрация Слободского района, вопреки требованиям закона, закрепила за сиротой право на жилую площадь, принадлежащую опекуну, с установлением запрета на совершение каких-либо сделок с этим жильем без согласия органа опеки и попечительства.

Своевременных мер по внесению изменений в распоряжение администрации Слободского района в части закрепления за сиротой жилья и защите его жилищных прав органом опеки и попечительства принято не было. В дальнейшем в связи с отказом опекуна от предоставления сироте жилплощади постановление администрации признано утратившим силу.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о включении сироты в список лиц, подлежащих обеспечению жильем.

Требования надзорного ведомства суд удовлетворил в полном объеме.

Решение суда исполнено, молодому человеку предоставлено жилое помещение.

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