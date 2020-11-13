В Магаданской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте драгоценных металлов на сумму более 9 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере).

По версии следствия, в 2018-2020 годах обвиняемый, находясь на территории Сусуманского района Магаданской области, самостоятельно добыл драгоценный металл (золото и серебро) общей массой более 2 кг, который в последующем незаконно перевез в город Магадан и незаконно хранил по месту своего проживания.

В августе 2020 года противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, драгоценный металл изъят из незаконного оборота.

После вручения мужчине обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

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