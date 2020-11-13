В целях поддержки малого бизнеса Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым предложено продлить мораторий на проведение плановых проверок

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В соответствии с ч. 6.4 ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» прокуроры приступили ко второму этапу формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на 2021 год.

На данной стадии им предстоит обобщить поступившие от органов государственного контроля (надзора) планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также дать оценку законности запланированных контрольно-надзорных мероприятий.

В ходе мониторинга Единого реестра проверок Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлены факты включения в планы Россельхознадзором объектов федерального государственного ветеринарного надзора и карантинного фитосанитарного контроля без критериев их отнесения к определенной категории риска; а Ростехнадзором – объектов государственного энергетического надзора с нарушением установленной периодичности планирования контрольно-надзорной деятельности. В этой связи прокуроры ориентированы на необходимость отклонения таких мероприятий по контролю и надлежащей реализации риск-ориентированного подхода.

Кроме того, в целях поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок. Проект соответствующего постановления Правительства РФ проходит процедуру согласования. После принятия нормативного правового акта прокурорам предстоит во взаимодействии с контролерами исключить соответствующие мероприятия из сводного плана.

Вопрос законности планирования контрольно-надзорных мероприятий остается на особом контроле Генпрокуратуры России.

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