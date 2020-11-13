Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика13.11.2020 07:28

Динамическая тренировка у космонавта Анны Кикиной

Тренировки по ручному управляемому спуску — обязательный элемент программы подготовки космонавтов отряда Госкорпорации «Роскосмос». При возвращении на Землю экипаж должен быть готов перейти на ручное управление спуском корабля в случае возникновения нештатной ситуации, влекущей за собой отказ автоматической системы.

Испытание, направленное на отработку навыков спуска, прошло на этой неделе у космонавта Роскосмоса Анны Кикиной. На специализированном тренажере ТС-18, расположенном на базе центрифуги ЦФ-18, Анна впервые выполнила «спуск» с околоземной орбиты в динамическом режиме. До этого тренировки по ручному управляемому спуску у космонавта проходили в кабине неподвижной центрифуги.

«Курс подготовки по ручному спуску состоит из ряда тренировок, — пояснил ведущий инженер Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Игнат Игнатов. — После сдачи космонавтами теоретического экзамена начинаются практические испытания на базе центрифуги. Программой предусмотрено проведение восьми тренировок по ручному спуску в статике, когда центрифуга неподвижна, а девятой — в динамике. Потом курс повторяется».

Для восстановления полученных знаний первый режим во время тренировки был отработан без вращения центрифуги. Следующие два сценария спуска с орбиты Анна Кикина выполнила в динамике, регулируя перегрузку и дальность точки посадки спускаемого аппарата.

«В статике перегрузка воспринимается космонавтом как цифра, которая высвечивается в определенном формате на мониторе тренажера, и оценить влияние этой величины на процесс спуска достаточно сложно, — прокомментировал Игнат Игнатов, который задавал Анне начальные условия управляемого спуска в ходе двухчасовой тренировки. Динамический режим полезен тем, что космонавт на себе ощущает в виде перегрузки результат своего управления».

Всего в ходе тренировки космонавт Роскосмоса Анна Кикина отработала пять динамических режимов продолжительностью по десять минут каждый. Ее действия получили положительную оценку.

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