Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор наградил победителей регионального этапа акции.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа наградил победителей регионального этапа Всероссийского исторического диктанта, посвященного Великой Отечественной войне.

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Награждение состоялось в Нарьян-Марской Объединенной гидрометеорологической станции. Победителями «Диктанта Победы» стали пятеро жителей Ненецкого АО. Четверо из них работают именно там. Это Александр Чирцов, Марина Севастьянова, Николай Абесадзе и Андрей Грин. Еще один победитель – сотрудник Управления Росгвардии по НАО Александр Щукин.

Денис Гусев поздравил знатоков истории с заслуженной победой, вручил дипломы и подарочные наборы книг исторической литературы о войне.

«Вы продемонстрировали прекрасные знания истории нашей страны в её наиболее трагический период. Это вызывает большое уважение. Примечательно, что в год празднования 75-летия Великой Победы в акции приняло участие 120 жителей Ненецкого округа, по сравнению с 56 в прошлом году. Это хороший вклад в дело сохранения исторической памяти», — сказал Денис Гусев.

Также сенатор отметил, что, ему как историку в этом году тест показался весьма интересным. Некоторые вопросы были сложными и требовали специальных знаний.

«Диктант Победы» для меня – мероприятие памяти. Мои деды воевали, защищали Родину. Такие акции нужны для всех поколений. Мы должны помнить, благодаря чему и кому мы сегодня живём в свободной стране», — сказал Александр Щукин.

Поводя итог, Денис Гусев отметил, что такие мероприятия –хороший повод проверить свои знания, перечитать книги по истории Великой Отечественной войны, великих сражениях и полководцах, вспомнить земляков-героев.

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