Е. Алтабаева в ходе приема граждан обсудила социальную тематику, а также вопросы благоустройства

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в дистанционном формате.

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя провела приём граждан. Мероприятие прошло в дистанционном формате.

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Большинство обращений касалось социальных вопросов, рассказала сенатор. «Это и пенсионное обеспечение, и вопросы установления льгот, и работа медицинских учреждений. Жители Севастополя поднимают вопросы привлечения в медучреждения специалистов-медиков и оплаты труда врачей в условиях пандемии. Кроме того, продолжаю работать над вопросом начисления пенсионных выплат военным пенсионерам, ранее служившим в Военно-морских силах Украины», — рассказала Екатерина Алтабаева.

Второй большой блок вопросов касался благоустройства придомовых территорий, жилых объектов, общественных пространств.

«Поднимался вопрос о перспективах реконструкции пляжа «Омега» и прилегающей к нему территории. Также люди просили оказать им содействие в решении вопросов благоустройства придомовых территорий, организации парковочных мест для инвалидов, проведения ремонта общего имущества жилищных товариществ».

С острой проблемой столкнулись жильцы одного из аварийных домов города, отметила сенатор. «Предложенный вариант расселения оказался неприемлемым. Люди боятся, что останутся без крыши над головой». В свою очередь, предприниматели оптово-розничных торговых комплексов Севастополя затронули вопросы обеспечения работой и строительства крытого рынка.

Обращения севастопольцев взяты на контроль, сказала Екатерина Алтабаева. «По ряду вопросов обратившиеся граждане получили устные разъяснения в ходе приёма. По всем обращениям будут даны ответы и оказано содействие», — подчеркнула сенатор.

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