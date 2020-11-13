И. Петина: В Рязани стартовал первый проект в рамках реализации Плана по поддержке и развитию женских общественных организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Создание в регионе Клуба экспертного сообщества – совместная инициатива сенатора и министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области представила в регионе Клуб экспертного сообщества. В его состав вошли представители органов исполнительной власти, бизнеса, СМИ и руководители социально ориентированных некоммерческих организаций субъекта РФ.

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Главными задачами Клуба являются квалифицированная оценка социальных проектов региональных некоммерческих организаций, подготовленных для подачи на конкурсы грантов и субсидий, а также адресная помощь в их реализации.

«Это первый проект в рамках исполнения Плана по поддержке и развитию женских общественных организаций Рязанской области на 2020 – 2021 годы. Клуб поможет региональным общественным организациям быть эффективнее, установить диалог с органами исполнительной власти. По сути, члены и эксперты Клуба помогут женщинам самореализоваться и дадут старт перспективным проектам в разных областях», — сказала Ирина Петина.

Ирина Петина представила в регионе Клуб экспертного сообщества

Сенатор отметила высокую значимость консолидации в одной команде и бизнесменов, и общественников, и представителей органов исполнительной власти, и муниципалитетов, и средств массовой информации.

«Социально значимые проекты решают конкретные проблемы. Нужен новый взгляд на возникающие инициативы. Только объединившись, мы сможем их реализовать и наладить эффективную систему взаимодействия», — подчеркнула представитель региона в СФ.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова выразила надежду, что Клуб экспертного сообщества откроет новые перспективы для общественных организаций региона, станет эффективной площадкой для обмена лучшими идеями и практиками и заверила, что правительство Рязанской области, в свою очередь, готово оказывать необходимую поддержку.

Руководители женских некоммерческих объединений региона высказали общее мнение, что Клуб будет ценным ресурсом для поддержки и развития их деятельности, поможет научиться стратегически планировать деятельность, быть эффективными и перспективными.

Представители бизнес-сообщества Рязанской области, вошедшие в состав Клуба, выразили готовность помочь некоммерческим организациям реализовать социальные проекты на благо региона.

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