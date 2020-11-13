И. Святенко: Гармонизация законодательства в сфере образования, физической культуры и спорта позволит создать условия для всестороннего развития личности

Source: Russia – Council of the Federation

На совещании в Комитете СФ по социальной политике обсуждались положения законопроекта, который позволит обеспечить гармонизацию законодательства в сфере спорта и образования.

В Комитете Совета Федерации по социальной политике обсудили положения проекта федерального закона, который позволит обеспечить гармонизацию законодательства в сфере спорта и образования.

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По словам председателя Комитета СФ Инны Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы обсуждение состоялось в рамках исполнения протокольного поручения верхней палаты парламента. К диалогу были приглашены представители профильных министерств, 19 регионов, а также экспертного сообщества.

«Примечательно, что именно в этот день данный законопроект рассматривался на заседании Правительства РФ. Согласно Основному закону страны, общие вопросы образования, физической культуры и спорта являются вопросами совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Поэтому для доработки проекта федерального закона необходимо мнение и предложения всех участников заседания», — отметила сенатор.

В совещании в профильном Комитете СФ приняли участие представители федеральных министерств, ответственных за подготовку законопроекта — Министерства спорта РФ и Министерства просвещения РФ. Первый заместитель Министра спорта Азат Кадыров совместно со статс-секретарем – заместителем Министра спорта Ксенией Машковой представили основные положения документа, а также обозначили социально значимые результаты, которые будут достигнуты в случае его принятия.

«Положения законопроекта, в частности, предусматривают отнесение организаций, реализующих программы спортивной подготовки, к организациям дополнительного образования особого типа — спортивной направленности», — отметила сенатор Святенко.

В части внесения изменений в Закон о спорте документом предлагается установить понятие «тренер-преподаватель», внести уточнения в понятия «детско-юношеский спорт», «дополнительная образовательная программа спортивной подготовки», «федеральные стандарты спортивной подготовки». Также предусматривается закрепление в Законе о спорте структуры системы спортивной подготовки.

«Принятие законопроекта – важный этап в развитии физической культуры и спорта как отрасли, необходима его доработка с учетом мнения регионов», — отметил первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев. ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия

Первый заместитель председателя Комитета СФ Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области предложил рассмотреть вариант проведения апробации положений законопроекта в рамках пилотного проекта на территории нескольких субъектов и, если правоприменительная практика покажет свою эффективность, распространить положения документа на всю территорию РФ.

По итогам совещания принято решение, что участники направят свои предложения в электронном виде и профильный Комитет СФ продолжит работу над законопроектом и его положениями в рамках законодательного процесса.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области заместитель председателя Комитета СФ Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики и член этого Комитета Ирина Петина. ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области

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