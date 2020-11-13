Курганские газовики за 10 месяцев 2020 года перевели на природный газ 2809 потребителей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

13 ноября 2020, 18:15

Специалисты АО «Газпром газораспределение Курган» за 10 месяцев 2020 года в рамках реализации программы газификации Кургана перевели на природный газ 2809 квартир (26 многоквартирных домов). В настоящее время уровень газификации Кургана природным газом составляет 83%.

Газовики выполнили работы по переврезкам построенных сетей газораспределения в действующие, произведена настройка газоиспользующего оборудования потребителей для их безаварийной и бесперебойной работы на природном газе.

Всего в рамках городской программы газификации на 2020 год предусмотрен перевод на голубое топливо 7155 квартир. В ноябре-декабре к природному газу подключат еще 2475 квартир.

«С переводом на природный газ у жителей многоквартирных домов существенно улучшатся бытовые условия, многие вопросы ведения домашнего хозяйства будут решаться быстрее и проще. Ощутимой станет разница и ценовой составляющей — сегодня природный газ остаётся одним из самых экономичных видов топлива при условии своевременных платежей за него», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов.

Справка

АО «Газпром газораспределение Курган» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку газа по газораспределительным сетям, эксплуатацию сетей газораспределения, обслуживает более 7100 км газопроводов, 76 газорегуляторных пунктов, 4594 шкафных газорегуляторных пунктов.

На сегодняшний день потребителями природного газа являются 194,8 тысяч абонентов.

По газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Курган» ежегодно транспортируется свыше 1,7 млрд куб. м. природного газа.

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