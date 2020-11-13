Л. Гумерова: Конкурс «ПРО Образование» направлен на повышение престижа профессии учителя и развитие профессиональной образовательной коммуникации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2020».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в награждении победителей Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2020». Торжественная церемония состоялась в Москве.

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Приветствуя финалистов от имени Совета Федерации – палаты регионов, сенатор отметила, что в этом году на конкурс поступило 576 заявок из 73 субъектов РФ. «Среди его участников — ведущие федеральные, региональные, муниципальные СМИ, индивидуальные авторы, а также педагоги, учащиеся, блогеры, публикующие материалы по теме образования», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова подчеркнула, что каждый из финалистов своим трудом, талантом, неравнодушием вносит значимый вклад в популяризацию отечественного образования, лучших региональных практик и проектов в области просвещения.

Отдельно сенатор отметила преподавателей — участников конкурса, которые в СМИ, соцсетях ведут странички, дневники, рассказывают о себе и своих учениках, о проблемах и достижениях современной школы и вуза. «Такой взгляд на образование изнутри, со знанием дела — одна из отличительных и, как мне кажется, привлекательных особенностей конкурса», — считает она.

Лилия Гумерова приняла участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2020»

Лилия Гумерова вручила награды финалистам и победителям в номинации «Работники образовательных организаций, пишущие ПРО Образование, на которых стоит обратить внимание».

По мнению парламентария, сегодня необходимо больше показывать человеческие судьбы учителей, снимать добрые современные фильмы о школе. «Уверена, что преподаватель, любящий и знающий свое дело, умеющий найти ключик к сердцу каждого ребенка, был и остается главным героем современной школы», — подчеркнула законодатель.

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» служит площадкой открытого диалога Министерства просвещения РФ с профессиональными журналистскими коллективами и отдельными журналистами, блогерами, работниками общего, среднего профессионального и дополнительного образования, работа которых позволяет миллионам людей составить детальную и объективную картину о развитии образовательной системы в стране.

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