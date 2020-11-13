Н. Федоров направит во Временную комиссию СФ предложения жителей Чувашии по сохранению и возрождению народных промыслов

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе приема граждане обратились к сенатору с просьбой о поддержке этой и других общественно значимых инициатив.

Сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел в Чебоксарах прием граждан. Мероприятие прошло в очном и дистанционном режиме — с использованием всех возможных для заявителей средств телефонной и видеосвязи.

Смотрите также

В ходе общения с парламентарием жители затронули ряд насущных вопросов социально-экономического развития региона. В частности, была отмечена острая необходимость возобновления масштабной республиканской программы строительства улично-дорожной сети сельских населенных пунктов, свернутой после сентября 2010 года.

Речь также шла о проблемах возрождения в Чувашии народных художественных промыслов. Сенатор сообщил, что направит предложения заявителей в созданную в Совете Федерации Временную комиссию по сохранению и развитию народных художественных промыслов в РФ, задачей которой является совершенствование правового регулирования данной сферы, подготовка соответствующих законодательных инициатив.

Жители Чувашии также обратились к сенатору с просьбой о содействии в решении проблемы трудоустройства молодежи, в том числе лиц с ограниченными возможностями.

По итогам приема граждан даны необходимые разъяснения и консультации, подготовлены обращения сенатора РФ в федеральные и региональные органы власти.

MIL OSI