О беседе заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с постоянным заместителем Министра по иностранным делам Великобритании

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

13 ноября 2020 г.



13 ноября 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел беседу в видео-формате с постоянным заместителем Министра по иностранным делам Содружества и Бюро развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сэром Филипом Бартоном.

Проведение беседы было согласовано сторонами в начале ноября.

Представители руководства внешнеполитических ведомств Беларуси и Великобритании обсудили вопросы двусторонней повестки дня и подходы сторон, включая имеющиеся значительные разногласия.

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