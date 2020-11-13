О встрече Посла Беларуси В.Брылева с Министром торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

13 ноября 2020 г.



12 ноября 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Сербия Валерия Брылёва с назначенным Министром торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяной Матич.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Сербией и возможности наращивания объемов двусторонней торговли. В качестве взаимовыгодных направлений обозначены создание в обеих странах торговых площадок для продвижения продукции, организация совместных производств в Беларуси и в Сербии для осуществления поставок продукции на рынки третьих стран, реализация проектов в сферах строительства, транспорта и туризма.

Достигнута договоренность о скорейшем возобновлении работы Белорусско-Сербской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству после назначения Правительством Сербии сопредседателя с сербской стороны.

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