О. Мельниченко: Создание механизма комплексного развития территорий позволит существенно улучшить жилищные условия для граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Проектом закона предлагается внедрить единый механизм комплексного развития территорий, позволяющий обновить ветхую застройку, обеспечив новый уровень качества городской среды, подчеркнул глава Комитета СФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил, что в ближайшее время ожидается рассмотрение Государственной Думой в первом чтении законопроекта, положения которого направлены на создание условий для комплексного обновления городских территорий, занятых аварийными, ветхими или морально устаревшими жилыми домами и на улучшение жилищных условий для граждан, проживающих на таких территориях.

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Законопроект, направленный на создание правовых условий для обновления ветхой жилой застройки, был внесен в Государственную Думу заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области а также сенаторами РФ Олегом Мельниченко и Андреем Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области депутатом Государственной Думы Евгением Москвичевым.

В преддверии рассмотрения законопроекта Олег Мельниченко напомнил, что законопроектом предлагается внедрить единый механизм комплексного развития территорий, позволяющий обновить ветхую застройку, обеспечив новый уровень качества городской среды.

Законопроектом предлагается внедрить единый механизм комплексного развития территорий, позволяющий обновить ветхую застройку, обеспечив новый уровень качества городской среды

Парламентарий отметил, что в основу концепции законопроекта заложена идея создания инвестиционного механизма расселения жилья, находящегося в ветхом, предаварийном состоянии, в тех регионах, которые к этому, в первую очередь финансово готовы.

«В этих целях субъекты Российской Федерации предлагается наделить правом утверждать адресные программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов. А решение о включении дома в программу будет приниматься в добровольном порядке самими гражданами – жителями дома», — сказал сенатор.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что принятие законопроекта и реализация его положений положительно повлияют на сокращение объемов аварийного жилого фонда в нашей стране, который, даже с учетом успешной реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части расселения аварийного жилья, к 2030 г. составит порядка 30 млн квадратных метров, для расселения которых по предварительным подсчетам понадобится порядка 3 трлн рублей.

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