Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие было посвящено теме развития мер по социальной, психологической, медицинской поддержке семей в ситуации репродуктивного выбора, сообщила сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области приняла участие в работе V Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье семьи – здоровье нации».

Смотрите также

Как проинформировала сенатор, в онлайн-формате прошла научно-практическая конференция в рамках Всероссийской программы «Святость материнства». Мероприятие было посвящено теме развития мер по социальной, психологической, медицинской поддержке семей в ситуации репродуктивного выбора.

В своем выступлении Ольга Хохлова обратила внимание участников конференции на то, что благодаря принятым поправкам к Конституции РФ, был закреплен важнейший приоритет государственной политики – дети и создание условий для их всестороннего развития, защита семьи, материнства, отцовства и детства.

При поддержке института семьи, необходимо уделить особое внимание психологической составляющей, подчеркнула парламентарий. Она рассказала участникам конференции о работе Центра психолого-педагогического сопровождения семьи, который функционирует с 2017 г. на базе Владимирского государственного университета. Психологи, педагоги, социальные работники, юристы бесплатно оказывают психологическую помощь и содействие в улучшении социального и материального положения семьям, детям и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центр – является гордостью Владимирской области, так как его специалистам доверяют женщины в трудных ситуациях.

Также на конференции выступили участники и победители конкурса «Святость материнства», который проводится с 2016 г. Фондом Андрея Первозванного при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

В рамках проведения «круглого стола» на площадке конференции состоялся обмен мнениями эффективными практиками межведомственного взаимодействия. Также были рассмотрены различные аспекты здоровья семьи как основы духовно-нравственного, социального и репродуктивного потенциала России.

MIL OSI