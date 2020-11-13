Первый Фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО» пройдёт в декабре на базе филиала ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске

Source: Russia Ministry of Sport

С 10 по 14 декабря 2020 года в Кисловодске состоится первый Фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО». Мероприятие приурочено к 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР, которое будет отмечаться в следующем году.

Фестиваль соберёт команды из 30 регионов страны, в которые войдут сильнейшие физкультурники-любители, способные выполнять нормативы ГТО с максимальным результатом.

Проведение Фестиваля будет способствовать популяризации комплекса ГТО, повышению соревновательности и зрелищности выполнения нормативов ГТО, а также позволит выйти на новый уровень поощрения лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом и успешно выполняющих нормативы ГТО на знаки отличия.

За звание чемпионов ГТО будут бороться команды, состоящие из шести физкультурников (по одному мужчине и женщине в возрасте 18-29 лет, 30-39 лет и 40-49 лет), соответствующих VI, VII и VIII возрастным ступеням комплекса ГТО. К участию в Фестивале будут допущены 30 команд, направивших свои заявки в установленные сроки.

Соревнования пройдут на базе филиала ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске при участии квалифицированных судей по спорту и организационно-методической помощи Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края, федерального оператора ГТО и регионального оператора комплекса ГТО по Ставропольскому краю.

Спортивная программа Фестиваля будет состоять из двух частей: выполнение испытаний комплекса ГТО на максимально возможный результат и «Эстафета ГТО». Участникам будет предложено выполнить упражнения на силу, гибкость, меткость, скорость.

«Мероприятие включит в себя специализированную трассу с элементами испытаний комплекса ГТО, что позволит определить самого сильного физкультурника. В рамках данного Фестиваля планируется презентация Книги рекордов ГТО с церемонией внесения первых записей о победителях Игр ГТО», – рассказал заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

В «Эстафете ГТО» примут участие команды, занявшие 1-14 места в общекомандном зачёте по итогам первого соревновательного дня Фестиваля. Личный зачёт определится по сумме очков, набранных раздельно мужчинами и женщинами в каждой возрастной ступени по каждому виду нормативов.

Победители в командном соревновании «Эстафета ГТО» определятся по наименьшему затраченному времени на прохождение всех этапов всеми участниками команды.

Команда-победитель (субъект Российской Федерации) получит право на проведение Фестиваля в следующем году.

Пресс-служба Минспорта России

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