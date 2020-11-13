Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Байконур#Байтерек13.11.2020 08:47

Проект «Байтерек» перешёл в стадию практической реализации

В среду, 11 ноября 2020 года, на космодроме Байконур прошло установочное совещание о готовности сил и средств дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» к проведению второго этапа исследовательских работ на объектах космического ракетного комплекса «Байтерек».

В рамках делового совещания состоялись выступления представителей предприятий российской ракетно-космической промышленности. По результатам заседания принято решение возложить организацию и контроль проведения второго этапа исследовательских работ на филиал Госкорпорации «Роскосмос» на Байконуре и Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» прибыли на Байконур и уже прошли все необходимые инструктажи, чтобы приступить к работам в ближайшее время.

Проект «Байтерек» перешел в стадию практической реализации в результате подписания протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан 31 октября 2020 года.

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