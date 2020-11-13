Совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе совещания Президент сообщил о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования – в целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день, здравствуйте.

Мы собрались для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась в зоне нагорнокарабахского конфликта. Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание – «нагорнокарабахский конфликт».

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Надеюсь, что скоро перейдём к обсуждению других вопросов. Но один из них является весьма актуальным. Сейчас об этом скажу.

В начале нашей встречи хотел бы попросить Министра обороны доложить о том, как складывается ситуация в зоне ответственности наших миротворцев.

Пожалуйста.

С.Шойгу: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

В соответствии с Вашим Указом на территории Нагорного Карабаха и Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент численностью 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и специальной техники. Его основу составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

В течение 10–11 ноября взят под контроль Лачинский коридор. Вчера в 17:00 подразделения миротворцев вошли в Степанакерт. Военные городов Степанакерт и Шуша выставили четыре наблюдательных поста. Сегодня завершаем развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг». Всего в этой зоне будет девять. Еще одно подразделение миротворцев дислоцируется на севере Нагорного Карабаха. Завтра планируем завершить размещение восьми постов в данной зоне.

Продолжаем перевозку техники и материальных средств с темпами 25 самолётовылетов в сутки военно-транспортной авиацией ВКС России. За трое суток совершено 73 рейса, перевезено 1103 военнослужащих, 1168 единиц техники.

Развернута оперативная группа Министерства обороны, установлены прямые каналы связи с оборонными ведомствами Азербайджана и Армении, с которыми продолжается работа по уточнению параметров миротворческой операции.

Управление российскими миротворческими силами осуществляется с командного пункта, который развернули в Степанакерте. В районе миротворческой операции ведется круглосуточный мониторинг обстановки и продолжается режим прекращения огня.

Командованием миротворческого контингента приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих.

Хотел бы отметить отдельно, Владимир Владимирович, с каждым днем все больше и больше нарастает проблема гуманитарного характера. Это транспортировка и возвращение беженцев и, естественно, другие гуманитарные вопросы.

Спасибо, доклад закончен.

В.Путин: Спасибо большое.

Александр Васильевич, часть ответственности возложена на пограничную службу ФСБ России. Как ситуация там, где несут службу наши пограничники?

А.Бортников: Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим указанием Федеральная служба Безопасности на базе пограничного управления ФСБ в Республике Армения развернула пять дополнительных пограничных постов. Два поста – на границе Армении и Нахичеванской Республики (это Ерасх и Паруйр Севак), два поста – на границе Армении и Ирана (Мегри и Сыгыр) и пятый пост на границе – Тех.

Все необходимые мероприятия осуществлены по согласованию с пограничными органами Армении, и мы вошли в контакт с азербайджанскими пограничниками. Установили необходимые отношения, обмениваемся информацией, пограничники несут службу в режиме охраны государственной границы.

Вопросов для дополнительного обсуждения у нас на данный момент нет.

В.Путин: Хорошо.

Сергей Викторович, я просил Вас проинформировать партнеров, прежде всего партнеров по Минской группе ОБСЕ, сопредседателей о том, как складывается сейчас ситуация по этой проблеме, вступить в контакт с международными организациями. На каком этапе находится эта работа?

С.Лавров: Уважаемый Владимир Владимирович, мы проинформировали подробно наших коллег, прежде всего из Франции и Соединённых Штатов как сопредседателей – вместе с нами – Минской группы ОБСЕ.

Я разговаривал с Министром иностранных дел Франции. Подробно изложил ему ситуацию и те усилия, которые Вы предпринимали. Говорили мы также с американскими коллегами. В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН был полностью проинформирован о тех усилиях, которые были предприняты Россией и позволили прийти к заключению соглашения от 9 ноября.

Мы также находимся в контакте с международными организациями, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Это, прежде всего, Управление Верховного комиссара [ООН] по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и программа развития ООН.

Все эти структуры имеют свои присутствия в регионе, но не непосредственно в Нагорном Карабахе. И сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами, по просьбе ооновских структур, договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть своё присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе.

Ооновцы очень заинтересованы в том, чтобы координировать свои действия в случае такого развёртывания с нашими миротворцами, с нашими пограничниками и с теми, кто будет решать гуманитарные задачи по линии миссии, которую Россия выполняет.

Помимо ооновских структур и помимо тех просьб, которые от них поступают, а именно – обеспечить доступ в Карабах, к нуждающимся, им ещё важно иметь точные данные о том, сколько беженцев, сколько перемещённых лиц куда выдвинулись. Это тоже нам важно оценить и своими силами и, конечно, тоже в контакте с азербайджанской и армянской сторонами.

За рамками ООН есть ещё Международный комитет Красного Креста, который давно работает в регионе, у него было присутствие постоянное многие годы в самом Степанакерте. После начала боевых действий это присутствие они вынужденно эвакуировали в Ереван, сейчас они туда вернулись и опять возобновляют там свою работу, тоже заинтересованы в налаживании координации с нашими представителями.

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер будет во вторник в Российской Федерации, мы рассчитываем организовать ему встречу не только в Министерстве иностранных дел, но и с нашими военными, с представителями МЧС и пограничников.

В.Путин: Спасибо.

Продолжение следует.

MIL OSI