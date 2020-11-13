С. Березкин провел прием граждан в Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

Личное общение очень важно для выявления волнующих людей вопросов, оказания им необходимой помощи, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках региональной недели провел дистанционный прием граждан.

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В связи с началом отопительного сезона, большинство вопросов касались жилищно-коммунальной сферы, а также благоустройства города и темы экологии.

Сенатор дал подробные ответы на интересующие граждан вопросы, обговорены возможные пути решения проблем.

«Несмотря на существующие в условиях пандемии ограничения, прием граждан продолжается, хотя и в онлайн формате. Личное общение очень важно для выявления вопросов, волнующих людей, и оказания возможной помощи. Для меня важно, чтобы люди уходили с уверенностью в том, что они не одни будут решать назревшие вопросы», — отметил Сергей Березкин.

По итогам приема подготовлены необходимые запросы в профильные органы исполнительной власти регионального и федерального уровней для дальнейшей проработки обозначенных проблем. Сенатор уверен, что внимательный подход к каждому вопросу – основное условие для успешного решения той или иной проблемы.

Слова благодарности прозвучали от жительницы Ярославля, которая ранее обращалась к парламентарию с жалобой на ненадлежащее медицинское обслуживание. Благодаря содействию сенатора проблема была решена.

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