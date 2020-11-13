С. Горняков: За годы работы Волгоградским областным союзом женщин реализованы десятки социальных проектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече с активом этой общественной организации.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области принял участие во встрече с активом Волгоградского областного союза женщин, посвященной 30-летию общественной организации.

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Сенатор отметил, что на сегодняшний день в состав областного союза входит более 125 тыс. женщин, его отделения работают во всех муниципальных образованиях региона. Организация активно участвует в общественной жизни области, уделяя особое внимание вопросам укрепления семьи, защиты прав ребенка, духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

По словам Сергея Горнякова, за годы работы Волгоградским областным союзом женщин реализованы десятки социальных проектов. «Победа в конкурсе президентских грантов позволила в течение последних двух лет открыть на базе женских советов в городах и районах региона девять Центров семьи, материнства и детства. Здесь безвозмездно оказывают социально-педагогическую, психологическую, юридическую поддержку семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

Сергей Горняков принял участие во встрече с активом этой общественной организации

При организации также действуют общественная приемная и консультационный центр для женщин, «горячая линия» и «телефоны доверия» для взрослых и детей, добавил парламентарий.

Члены областного союза женщин одними из первых включились в работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Организация оказывает помощь медикам региона, пожилым и одиноким людям, инвалидам, находящимся на самоизоляции, отметил Сергей Горняков.

«Вы объединяете женщин, которые благодаря личностным качествам, профессионализму и энергии добились значительных результатов в различных сферах деятельности. На протяжении многих лет ваша организация плодотворно работает на благо жителей Волгоградской области, вносит весомый вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи и укрепление семейных ценностей, оказывает действенную помощь женщинам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — сказал сенатор.

Он вручил благодарность Председателя Совета Федерации представителям общественной организации. Благодарности Председателя СФ также удостоена директор Камышинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ирина Буровая – за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социальную реабилитацию и воспитание детей-сирот.

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