С. Митин: Вопросы обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции становятся особенно важными

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в отраслевой сессии «Качество в АПК – вектор развития отрасли» онлайн форума «Всемирный день качества».

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в панельной дискуссии «Качество в АПК – вектор развития отрасли» онлайн форума «Всемирный день качества».

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Участвуя в дискуссии, сенатор отметил, что анализ динамики развития различных секторов отечественной экономики позволяет сделать вывод: за последние 15 лет наблюдается стабильный рост российского сельского хозяйства. «Одной из основных причин такого роста, помимо упорного труда российских аграриев, внимания со стороны Правительства России и профильного Министерства, стало создание основ законодательного и нормативного правового регулирования данного сектора экономики», — сказал он.

Как подчеркнул Сергей Митин, Президентом страны ставятся задачи по обеспечению населения качественной и безопасной пищевой продукцией, по развитию высокотехнологичных перерабатывающих отраслей экономики России, в частности экспортоориентированного агропромышленного комплекса. «Во исполнение этих задач, вопросы обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции становятся особенно важными», — заявил законодатель.

«Для повышения эффективности контроля качества пищевой продукции на всех стадиях ее жизненного цикла, в стране должна быть создана комплексная система прослеживаемости качества и безопасности пищевой продукции. На сегодняшний день создана необходимая законодательная и нормативная правовая база для функционирования такой системы», — считает парламентарий.

По мнению Сергея Митина, при обсуждении качества и безопасности сельхозсырья и пищевой продукции, важным аспектом является эффективность сельскохозяйственного производства, применяемые агротехнологии, обеспеченность сельхозмашинами и оборудованием.

Сенатор проинформировал, что в Совете Федерации работает специально созданная Временная комиссия по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса Российской Федерации. Ее задача – содействие формированию законодательных инициатив в сфере повышения эффективности сельскохозяйственного производства, обеспечения необходимой аграрному сектору ускоренной технической и технологической модернизации.

«Для обновления российского рыбопромыслового флота, Совет Федерации принял федеральные законы, которыми был введен новый вид квот на добычу водных биоресурсов — на инвестиционные цели. Для получения квоты на ловлю рыбы или краба, рыбопромышленная компания должна построить на территории страны новое судно или завод. Такие квоты представляют собой инструмент государственной поддержки инвестиционных проектов, способствующий ускоренному социально-экономическому развитию рыбохозяйственного комплекса», — привел пример законодательной деятельности сенатор.

Он обратил внимание, что на особом контроле Совета Федерациии стоит вопрос обеспечения аграриев достаточным количеством современной сельскохозяйственной техники. «К сожалению, парк сельхозтехники страны характеризуется критической недооснащенностью, высокой степенью морального износа. Такое положение дел ведет зачастую к срыву агротехнических сроков проведения сезонных работ, большим производственным потерям, к снижению качества продукции», — считает Сергей Митин. Для комплексного обсуждения вопроса и выработки конструктивных мер по исправлению сложившейся ситуации, профильным Комитетом Совета Федерации в конце октября текущего года были проведены парламентские слушания.

Парламентарий подчеркнул, что проблема обеспечения населения страны качественной и безопасной питьевой водой также находится в фокусе внимания Совета Федерации. Подготовлены конкретные предложения, позволяющие решить вопросы, в том числе в части повышения уровня поступлений налоговых доходов, противодействия незаконному обороту упакованной питьевой воды, которые были направлены в Правительство РФ отдельным Постановлением Совета Федерации.

В своем выступлении Сергей Митин напомнил, что Правительству РФ было предложено сформировать реестр источников, используемых для производства упакованной питьевой воды, реестр производителей, осуществляющих розлив и бутилирование питьевой воды, включая природную минеральную воду, а также базу данных эталонных образцов питьевой воды, предназначенных для ее розлива и упаковки.

Организаторами Форума «Всемирный день качества – 2020» являются Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и Росаккредитация. На протяжении двух дней в рамках онлайн форума выступают десятки авторитетных экспертов, представители власти и бизнеса.

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