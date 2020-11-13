С. Михайлов: Нужно уделить особое внимание формированию региональной программы развития системы питания в школах Забайкалья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по вопросу организации горячего питания учащихся, прошедшем в Забайкальском крае.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края принял участие в совещании по вопросу организации горячего питания обучающихся, которые получают начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях региона.

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В мероприятия также участвовали и. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова, представители профильных министерств и ведомств, администраций районов края.

Участники совещания обсудили вопросы улучшения качества организации питания в общеобразовательных учебных заведениях региона, а также озвучили предложения для обсуждения на II Всероссийской конференции «Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция», которая планируется в начале декабря в Республике Мордовия.

Сергей Михайлов отметил, что важно обеспечить родительский общественный контроль процесса организации питания. «В вопросе составления школьного меню, считаю, должны участвовать как сотрудники Роспотребнадзора, так и специалисты Министерства здравоохранения. Кроме того, волнует организация питания в малокомплектных школах и вопрос использования продукции забайкальских сельхозтоваропроизводителей в системе школьного питания. Это очень важно», — сказал сенатор, уточнив, что в данном вопросе требуется решить задачу по урегулированию взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями и упаковке продукции.

Сергей Михайлов принял участие в совещании по вопросу организации горячего питания учащихся, прошедшем в Забайкальском крае

По мнению Сергея Михайлова, также необходимо уделить внимание формированию собственной региональной программы развития системы питания в школах. «Здесь нужно учитывать лучшие практики других субъектов РФ, качество поставляемой продукции, систему автоматизации процесса», — добавил парламентарий.

Он также напомнил, что при реализации государственной программы по обеспечению школьников горячим питанием ряд субъектов РФ, в том числе Забайкальский край, столкнулись с проблемой организации школьных пищеблоков. «Забайкалье сначала не попало в перечень регионов программы, но благодаря оперативному реагированию, позиция края, как и других субъектов РФ, была услышана. Регионы, несмотря на готовность, должны получать средства на горячее питание, а затем поэтапно решать поставленную задачу по организации всех пищеблоков», — сказал сенатор.

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