С начала текущего года специалисты «Газпром межрегионгаз Белгород» выявили 248 фактов несанкционированного отбора газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

13 ноября 2020, 18:30

За 10 месяцев 2020 года контролеры абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» газа выявили 248 фактов хищения. Сумма ущерба превысила 9 млн рублей. По 120 случаям поставщик газа направил материалы в правоохранительные органы.

Реализуемый комплекс мер направлен на повышение платежной дисциплины потребителей газа в регионе, привлечение недобросовестных абонентов к ответственности и взыскание причиненного ущерба.

При проведении проверки определяется целостность прибора учета газа, отсутствие механических повреждений, отверстий или трещин на корпусе счетного механизма, наличие и сохранность пломб. При обнаружении несанкционированного вмешательства в работу счетчика газа, которое влечет искажение данных, использование показаний прибора учета при расчетах прекращается. Потребителю пересчитывается размер платы за газ в соответствии с действующим законодательством.

В 2020 году за несанкционированный отбор газа к ответственности привлечено 13 абонентов. 11 нарушителей понесут административное наказание, двух граждан суд привлек к уголовной ответственности и назначил наказание в виде ограничения свободы.

«Современное программное обеспечение дает возможность оперативно в автоматическом режиме проводить индивидуальный анализ газопотребления и выявлять факты хищения. Совершая противоправные действия, которые, по мнению потребителя, могут значительно сэкономить расходы на оплату газа, нужно понимать, что безучетный отбор газа будет выявлен и гражданин понесет ответственность» — отметил заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.

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