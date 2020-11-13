Т. Кусайко: Помощь волонтеров в медицинских учреждениях особенно необходима в условиях борьбы с коронавирусом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с волонтерами Мурманской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион в режиме видеоконференции провела встречу с участниками волонтерских организаций.

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Татьяна Кусайко отметила, что по всей стране десятки тысяч активных добровольцев присоединились к акции взаимопомощи #МыВместе, которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

«Более ста тысяч добровольных помощников во всех регионах страны помогают нуждающимся, доставляют лекарства и продукты, оказывают помощь в поликлиниках и больницах. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами», — сказала Татьяна Кусайко.

По ее словам, в настоящее время, когда медицинские работники полностью задействованы в борьбе с инфекцией, помощь волонтеров в медицинских учреждениях стала особенно необходима. Сенатор поблагодарила волонтеров за активную позицию и самоотверженный труд.

Татьяна Кусайко подробно ответила на вопросы, большинство из которых были связаны с профилактикой COVID-19 и вакцинацией.

Некоторые волонтеры вышли на связь с сенатором непосредственно из медицинских учреждений, где они оказывают помощь врачам. Добровольные помощники обозначили вопросы, с которыми приходится сталкиваться во время работы.

«Добровольцев интересует, как можно поддержать свой организм в условиях распространения коронавируса и как разговаривать с людьми, которые испытывают стресс или напуганы и нуждаются в психологической поддержке», — перечислила Татьяна Кусайко.

В онлайн-встрече также принял участие главный врач мурманской городской поликлиники № 1 Сергей Агеев. По его словам, работа добровольческой помощи в медицинских организациях Мурманской области организована по разным направлениям. Волонтеры при входе в поликлинику или больнице обрабатывают посетителям руки, проводят термометрию, передают медперсоналу, работающему в «красных зонах» горячие обеды и чайные наборы, работают в колл-центрах, в регистратуре принимают звонки пациентов, возят медиков по вызовам и помогают добираться домой, используя собственный транспорт.

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