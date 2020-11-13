Указ о Межведомственном центре гуманитарного реагирования

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

В целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе постановляю:

1. Создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования (далее – Межведомственный центр).

2. Установить, что:

а) основными функциями Межведомственного центра являются:

содействие возвращению граждан, покинувших районы Нагорного Карабаха, в места их постоянного проживания;

содействие государственным органам Азербайджанской Республики и Республики Армения по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе и создания условий для нормальной жизнедеятельности его населения;

обеспечение координации деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов Нагорного Карабаха, пострадавшим от ведения военных действий;

содействие государственным органам Азербайджанской Республики и Республики Армения в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями;

б) в состав Межведомственного центра входят представители Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

3. Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью Межведомственного центра, возложить на Министерство обороны Российской Федерации.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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