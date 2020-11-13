Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

13 ноября 2020, 18:20

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершили подготовку протяженного участка магистрального газопровода (МГ) «Комсомольское — Челябинск» к эксплуатации в зимний период. Работы выполнялись совместно с ООО «Газпром трансгаз Сургут».

МГ «Комсомольское — Челябинск» построен в конце 1970-х годов и входит в состав Сургутского газотранспортного коридора, по которому голубое топливо поступает с месторождений севера Тюменской области к потребителям Курганской, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также направляется в центральные регионы России.

В этом году на 27-километровом участке газопровода, при проверке методом внутритрубной дефектоскопии был выявлен ряд дефектных мест, требующих ремонта. Работы продолжались около месяца. В общей сложности на участке было устранено более 30 дефектных мест. Большую их часть ликвидировали методом вырезки и замены участка трубы.

На участке, обслуживаемом ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ремонт выполняли сотрудники Шадринского линейного производственного управления магистральных газопроводов (Курганская область) и Управления аварийно-восстановительных работ № 3 (Свердловская область).

В данный момент работники ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ведут поиск и устранение дефектов на участке второй нитки Сургутского коридора — газопроводе «Уренгой — Челябинск».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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