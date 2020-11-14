В Магаданской области по искам прокуратуры граждане, имеющие противопоказания к водительской деятельности, лишены права управления транспортными средствами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Магадана провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки выявлены 10 местных жителей, состоящих на учете в медицинском учреждении в связи с алкогольной зависимостью и употреблением наркотических средств, при этом имеющих водительские удостоверения.

Управление данными лицами транспортными средствами создает угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других граждан.

Прокурор города направил в Магаданский городской суд административные исковые заявления о прекращении права указанных лиц на управление транспортными средствами.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, решения суда вступили в законную силу и исполнены.

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