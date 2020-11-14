Заявление Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания Правления 11 ноября 2020 года (Документ Word)

Source: National Bank of the Republic of Belarus in English
PK!������[Content_Types].xml �(��V[k�0~�?��u0ư���&��j�6 ����wbU�T+��K�9��PN{�e�Gsp^��N�f��H�’ ���Y�Qh)r�!a+�lп��V|Dh�6E�O��t ���W�W7�V�?b��n?��h�-��{�L�r�^�t:�0a�s����@�.�J��Րp^�p��=��6W�@��{YZ�1!�=~����� �rX`��8%! �.�0Nri�YA��8M�O�e*�>�YgR�&[��R�������_�E�[/�h�����Ɵ���C^k$3��&����5Z6�a�ka B���AI|�~�j�aX��/�O���’�94q�ZH����X���Ρ3���t���]]ݢ���_�N����a+J��|�7����PK!���N_rels/.rels �(����j�0@��ѽQ���N/c���[IL��j���_���>۩��斩[]� ,���i.�6��N=�w�������tl����7m3oolM=�c;�|Q-��SǱ����~4k[ss��$Z��v�a���M���O”�A*���B�8��XHB�nU�C�Py* �*�T���U�C*&�j�!��H�!%�d& nwt�&7l�Ժ��8oj�W[�{�Ѻƺ�6�O S�0�a}5�D�T�`�Z7F��M���K��^�m9V]>/|�����+x�Is~�Ȫt|I��n����i�hr3���!��v�n�SHi.rO�B�`��Ͷ���5ō”|”��{����h�TSn!� � �jSO�����oF #�i8�V�cD�-��c����f�@�;Q����ՉЌOC{9��7��i��fS�o2��-����$�Y!>*|�k���?Q�r˔��ۭ����L����!1�Ҩ,���1Jο�њ�G�uJ�Z_,�T��V^�áGj�JlpU�ж����G�!�⑃��5i~[k/���t’�Ǩ#&��mu]Z��M�.�K��]����mj�7W,�FY�O���%�y �ep�=�L��a�:t���F��zw��w�y=���{����c�+��B�����I�8��;�znY�=1�����.i����’�y��/�L�3��q��L�3��?�� �0″�o�{��F��g����w�g:��N�x}�W�i��{� 2��L�� ��g���=�0���4{�y�js@��ձ7̴:3�����l6˷��u[�B�V�M9������ O���b���7w���jQ��*�����>;��l���jy!���ٺ^-��r�Aa%�Z%��¸Z&cj�a�ȡ�Z�E6����@G�R��CE [����T[�1�Z ��%J�)���)�m�2��/R�T[+5V��&��M�@�’ԥ�Lf^_�p�F�z ɻ��0�ё�n��u�A#{ɞ3�(@T��yN5��{������2z�f!U��v�J�@*X�p=���!mG��s�쓄`� ��K ��’�!o@ �Ǧ�?b���Oa�;��$?�x��i���f`��h�x���+2���H��p�i��3P)�1d�”�”��I}�*���M�X�b^{�h�_��c�T�)M’��/��^�7He�������Bf�w�n���}@�4��”�J$}Az��8�9Gb��|KF�w��������Xy0� >I���P�X.�W���� �^s*�Q� ��gx� ‘������/��?+�F!�!�D���Jy1�/��l��Vկ~X�WWv3�B&ǭ��y�֢���F���Lf%�Y(܍�V� ������U��W!Hil��`�᷃�[��|�(��g͠�a3x$m^�Js+h��j�֘��w�-HO0q�� K���j;��m�=߫�VE߫~�}ȷ��+ 7/@�$�.�t,>� c���O ��^�E��v�G�� ;z�@�oH��_70����F�ݪ�-�k{�o^��{X�>���S����ua�d`�w ��v>5������0���������dy���S^J,’�4f�;�������r3ؓ�v�y�IY�[��/x5�Qo�h =�Y=9.~ ^/�g2b�$+���M|�8�p6��0��8B�րM��q�433��N6�u~RƚRq�biy��]�q���Y7F�ף�!ރ����!��ѕ���x���$j{��cz����H�_��LF����IX����!�h/n�v����h�i,]o0:��U��x�N���B�](g�͐>-H��:cq&TjI.[�vEh�Z���{�Էk��1��ԠQ�*��Ƌ��Ñ�Ł���Ǿ� ��O�z#��B�] �~�N�ϡCBa����]����t��{ex*�_ʸ��E�SB��d�t����{��R[V$b�C�”��’��3,� 9 ���!�X��C@oA^� %��dp�f��ȳ.F�@�;���ޞ�&��D(b��cX�+]B���l��0���P� �CPW2,2�^�� � ���� i��0�9�����EK:/�M���Q�a�� ����L ��c�����9z����h��]�)� ��N2�o(J��l1�+�-�${��pz�q$��v{��դ���aLh����Ҧ� �q)��{��V�b%�~=�����}����AGU3��P;U���e1[ZY^Z��p9����Ӟ��q%c+/� ��|j��!�-�jK��g���lB����6�|g��L�”~��7+-����T^?���4V�R����qJF_��\�”��&C)���l13s��v��x�ZD�����”p�(�$;�e���e�w�T��7�y J$ �Fhn,�G?�?��8��}�%��SVޕ���P�ڍҡ�X��/,��;-��G&+ܗ���Wc��rM��/��R�AG�?cX�2�~�r�`�sD*�’�U��U: �;�X�htD]��;_|;�rם�zK�:?�i��Ʀ�-!`�R���Eٵ6���i��% �m��U�#ny؎��#���o@#f���x8{����WL �}���v���F ���o8�’8I 5|X���Q���T_�����H����R.�K tP{�a����O�闌d^��IqYKk��g�K4��9L�y{L2,%)N0I����Q�3�1VV��Y���J�`@^�o´�6|�#���B٢�%bA��v�h>`��a I춇/� X�������:!p�P��`�gZ�|a�0�R�a’�$����S�����o���� �r���$ۺ���YF� P�82Y�b�ex��4cj:#z����όx%Y��]��h婖�Fupe�^���I8D��R��12�J0�@+jFP,�x�hQ�Q���|R&0$4{Wlьe��’�1#�b�oC /�Ybn���E�EZ�¬O��(����δ�Q=�XP����C[1;��V�LWH��~[q����XF����@��i���S��c:�s�/fg^8�c�/;��B�9����8��,�Ca�G�Oqt4�i���#}�H�~Y�������鿳H���� D��8���I��Т��qw�H?>`��{?!ҧ �a�����e��y�9�[�OЉ”����O gw��I ��� ߛ��U`+�q���c���Q���V�o2(8ځ[Y@t�h���X��� ��YM��(�s�y�OA�o�>��’� T����c�MϠHN��HA[�pF��Ӊ�–�t������iЖ”�ܖ~�%ɗx7�w�����ٵw�n�t��S��[�0ѷEo��%Z��$�Ix�U:�� B+@�6���.�7���Z����{�I�’� 6���:#���U���1� ܖw0��ߜ�c�k�������bI;� ��rZ�”� �’�/tN ɗ�H|�4/ �7���S�p��[�?��� Ϳ�H�o��8�x� ��